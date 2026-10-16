Дональд Трамп назвав «ганьбою» українські удари по російських НПЗ і пожалівся, що Зеленський не хоче домовлятися з РФ

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Zelenskiy / Official

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче мати справ із президентом України Володимиром Зеленським, оскільки вважає, що той не бажає домовлятися з Росією. Також він назвав відновлення ударів по нафтопереробних заводах у Росії «ганьбою».

Про це він сказав в інтерв’ю Newsmax.

За словами Трампа, Зеленський нібито «не та людина, з якою нам варто мати справу». Він заявив, що мирна угода з Росією, якщо й буде укладена, то вже без участі чинного українського лідера.

«Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче домовитися, але це не так. Ні, я не є великим прихильником Зеленського», — сказав президент США.

Він також назвав ганьбою удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах.

«Я хочу, щоб Зеленський зупинився, і я хочу того самого від Путіна. Тепер, якщо ви кажете мені, що Зеленський знову бʼє по НПЗ, то все, чого він цим досягає, — це підвищення світових цін на нафту. Я вважаю, що це просто ганьба», — сказав Трамп.

Трамп вкотре повторив, що Україні потрібні вибори, адже «ніхто не переконає мене, що українці задоволені тим, що ракети прилітають в їхні будинки».

На думку очільника Білого дому, Зеленський має піти на поступки Путіну, адже Москва має «ще багато мільйонів» людей у війську, тоді як Україна «не має таких людських ресурсів».

Що передувало

11 жовтня президент США Дональд Трамп анонсував енергетичне перемирʼя між Україною та Росією. 12 жовтня Axios написав, що Трамп мав на увазі припинення взаємних ударів по НПЗ. Того ж дня у FT написали, що США погрожують заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через її удари по російських НПЗ.

Україна погодилась і до 15 жовтня не атакували російську нафтопереробку. Натомість РФ ще 12 жовтня атакувала шість енергооб’єктів України за день, а в ніч проти 14 жовтня росіяни вдарили по всіх трьох ТЕЦ у Києві.

При цьому в обох випадках Україна не отримала попередежнь від партнерів про заплановані удари балістикою. Водночас сам Дональд Трамп заперечував, що США припинили обмін розвідданими з Україною.

Крім того, уночі 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink. Засновник SpaceX Ілон Маск казав, що системи Starshield контролює уряд США, тому їх використання визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент. Білий дім назвав обмеження Starshield в Україні «технічною несправністю». 15 жовтня джерела «Бабеля» в Міноборони повідомили, що робота Starshield у русі вже відновилася і триває.