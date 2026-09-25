Офіс генпрокурора розслідує, як Руслан Кравченко організував собі відрядження за кордон

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Руслан Кравченко / Telegram

В Офісі генпрокурора проводять внутрішнє розслідування, як колишній генпрокурор Руслан Кравченко організував собі відрядження за кордон.

Про це речниця ОГП Марʼяна Гайовська сказала в коментарі «Українській правді».

Розслідування призначили 22 вересня за рішенням виконувача обовʼязків генерального прокурора Антона Ковальського.

ОГП перевіряє, чи правильно оформили та провели відрядження, а також обставини, що могли призвести до можливих порушень.

Звільнення Руслана Кравченка

Руслан Кравченко був генпрокурором з червня 2025 року. 15 вересня цього року Зеленський звільнив його після того, як тоді ще генпрокурор підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. При цьому в Офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності.

Ці підозри він підписав після того, як 4 вересня НАБУ та САП опублікували розслідування про «кришування» шахрайських кол-центрів, яке, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора. На записах у цій справі фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024-го до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко.

У день, коли Кравченко оголосив про підозру Кривоносу та близькій людині Клименка, медіа написали, що сам тодішній генпрокурор втік за кордон. Кравченко ж казав, що поїхав у відрядження. Це відрядження завершилось 18 вересня, однак він так і не повернувся на роботу, хоча попри звільнення з посади продовжував перебувати у статусі звичайного прокурора. Це дало юридичну підставу остаточно звільнити його з прокуратури.

17 вересня в. о. генерального прокурора став Антон Ковальський, який раніше був керівником Хмельницької обласної прокуратури.