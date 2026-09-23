«Схеми»: У родини генпрокурора-втікача Руслана Кравченка знайшли віллу в Дубаї за $670 тисяч

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Руслан Кравченко / Telegram

У 2023 році теща Руслана Кравченка, який на той час очолював Київську ОВА — до призначення генпрокурором, інвестувала $670 тисяч у будівництво вілли в Дубаї.

Про це йдеться в розслідуванні «Схем» (проєкт «Радіо Свобода») на основі даних дубайського реєстру нерухомості.

Ідеться про таунхаус площею понад 143 м² у котеджному містечку Damac Lagoons. Вілла досі перебуває на стадії будівництва. Журналісти звернули увагу, що того ж дня, коли теща Кравченка зробила інвестицію, її донька Олена Шкробанець (на той момент дружина Руслана Кравченка) звільнилася з Офісу генерального прокурора — це вказано в її декларації.

У 2024 році Кравченко і Шкробанець розлучилися, а наступного року Кравченко став генпрокурором. Того ж року, за даними з витоку з реєстру нерухомості ОАЕ, вже колишня теща Аліна Шкробанець продала віллу київському ресторатору Андрію Кейбашу, який керує рестораном La Veranda в Києві.

«Схемам» вдалося відшукати відео на інстаграм-сторінці закладу, датоване груднем 2022 року, на якому Аліна Шкробанець разом з чоловіком Ігорем і донькою Оленою, тоді ще дружиною Кравченка, відвідують ресторан. На цьому відео з’являється також Андрій Кейбаш.

На іншому відео з La Veranda за той же період журналісти помітили в компанії Ігоря Шкробанця і самого Руслана Кравченка, який тоді очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області.

Аліна Шкробанець заперечила, що купувала нерухомість у Дубаї, і припустила, що її дані могли використати без її відома. Кейбаш підтвердив, що придбав віллу у 2025 році приблизно за $670 тисяч, але заявив, що знайшов її через інтернет і не купував безпосередньо у Шкробанець.

Батько колишньої дружини Кравченка Ігор Шкробанець — депутат Чернівецької обласної ради, відповідно, він мав би вказувати в декларації нерухомість у Дубаї, в яку інвестувала його дружина. Цього у звітності немає. У коментарі «Схемам» він сказав, що йому нічого невідомо про купівлю дружиною нерухомості в ОАЕ, і теж припустив, що її дані могли використати.

Колишня дружина Руслана Кравченка Олена Шкробанець на дзвінки не відповіла, а на повідомлення відреагувала коротко: «На жаль, мені про це нічого невідомо». Реакцію самого колишнього генпрокурора редакція поки що не змогла отримати.

Що передувало

Руслан Кравченко був генпрокурором з червня 2025 року. 15 вересня цього року президент Володимир Зеленський звільнив його після того, як тоді ще генпрокурор підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. При цьому в Офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності.

Ці підозри він підписав після того, як 4 вересня НАБУ та САП опублікували розслідування про «кришування» шахрайських кол-центрів, яке, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора. На записах у цій справі фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024-го до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко.

У день, коли Кравченко оголосив про підозри, він вже був у закордонному відрядженні. Воно завершилось 18 вересня — на той момент Кравченко вже не був генпрокурором, але він досі був у статусі звичайного прокурора. Проте з відрядження він на роботу так і не повернувся — тож 21 вересня його остаточно звільнили з прокуратури.