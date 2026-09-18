Фігуранта справи «Карфаген» Кропиву досі не відсторонили від посади в Офісі генпрокурора. Хоча Кравченко заявляв протилежне

Новини

Facebook / Центр Протидії Корупції

Після двох тижнів від початку операції НАБУ і САП «Карфаген» один із ключових підозрюваних у цій справі — співробітник Офісу генерального прокурора Сергій Кропива — досі залишається на посаді.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Центру протидії корупції.

Станом на 17 вересня Кропива формально не відсторонений від посади заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва, хоч і наразі перебуває в СІЗО. В ОГП кажуть, що такий наказ генерального прокурора досі не реєструвався.

Проте 6 вересня, ще на початку розслідування НАБУ, уже звільнений генпрокурор Руслан Кравченко заявляв, що Кропиву відсторонили від виконання службових обов’язків і готується рішення про його звільнення.

Справа «Карфаген»

4 вересня НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген», яка повʼязана зі схемою «кришування» мережі шахрайських кол-центрів за гроші. Отримані кошти фігуранти вкладали у нерухомість та інше майно на понад 20 млн грн, ще понад 10 млн грн могли зберігати на рахунках близьких.

За версією слідства, очолював схему Сергій Кропива — на записах він «Канцлер». 6 вересня ВАКС відправив його під варту з альтернативою застави 120 млн грн. Також під варту відправили його спільницю — Єлизавету Івахненко, яка фігурує в справі як «Муза».

На записах, опублікованих НАБУ, фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко. Він відкидав усі звинувачення.

Проте прокурор САП під час судового засідання заявив, що Сергій Кропива був довіреною людиною Руслана Кравченка — організовував ремонт у його будинку, допомагав оформити візу до США дружині Кравченка та організовував святкування дня народження генпрокурора в Мадриді.

15 вересня президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.