Сенс Банк отримав нову керівницю. Усіх фігурантів справи «Форест Гамп» відсторонили

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Після відсторонення Олексія Ступака — фігуранта справи «Форест Гамп» — з посади голови правління Сенс Банку його обовʼязки тимчасово виконуватиме Олена Зубченко.

Про це повідомила пресслужба Сенс Банку.

Там кажуть, що Зубченко має понад 20 років професійного досвіду, зокрема на керівних посадах у банківській, юридичній та державній сферах, включно з роботою у ПриватБанку та Міністерстві фінансів України, а також значну експертизу в сфері міжнародного права.

У пресслужбі додають, що наразі банк продовжує працювати у штатному режимі, а усі посадовці, які є фігурантами розслідування НАБУ та САП, відсторонені від виконання своїх посадових обов’язків та не мають доступу до управління банком.

Щодо колишнього голови правління Ступака, то 2 вересня Нацбанк визнав його невідповідним кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності та направив уряду — власнику Сенс Банку — вимогу про його заміну. Того ж дня ВАКС призначив Ступаку 15 млн грн застави як запобіжний захід.

У банку нагадали, що паралельно триває оновлення складу наглядової ради. У серпні НБУ погодив незалежним членом ради міжнародного банкіра Петера Новака, а найближчим часом очікують погодження ще двох нових членів. Лише після вступу на посаду одного з них наглядова рада матиме необхідний склад, щоб припинити повноваження голови правління.

Справа «Форест Гамп» і участь у ній Сенс Банку

19 серпня НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів. Їм повідомили про підозру у легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом.

Серед фігурантів — ексголови наглядової ради та правління державного Сенс Банку Микола Гладишенко і Олексій Ступак та начальниця департаменту цього ж банку Людмила Снігур. А також:

ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра;

екснардеп Максим Микитась і повʼязані з ним люди Валентин Єлізаров, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко і Микита Тарковський;

чинний нардеп Вадим Столар;

заступниця міністра юстиції Олена Ференс;

гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик;

бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської облради Василь Астіон.

Тоді ж, 19 серпня, у Сенс Банку провели обшуки, а уряд відсторонив від роботи голову наглядової ради Гладишенка. Голова Нацбанку Андрій Пишний тоді вимагав не відсторонити, а звільнити Гладишенка, а також перевірити придатність усього складу ради. Уже 21 серпня НБУ розпочав перевірки в Сенс Банку.