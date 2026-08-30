В Україні вже випробували чотири перехоплювачі реактивних дронів

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В Україні вже випробували чотири потенційні перехоплювачі реактивних дронів, тепер їх потрібно допрацювати.

Про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара під час пресконференції, передає «Суспільне».

За словами Хмари, тепер потрібно масштабувати виробництво цих перехоплювачів до тисяч одиниць. Водночас Україна продовжує шукати інших способів протидії реактивним безпілотникам.

Також під час пресконференції Хмара розповів, що пропонував своєму попереднику Михайлу Федорову продовжити спільну роботу над проєктами, але без конкретних пропозицій посад.

Хмара стверджує, що наразі зворотного зв’язку від Федорова щодо цього немає. Водночас новий міністр хоче зберегти команду міністерства, яка працювала за Федорова.

Відставка Федорова

Після відставки премʼєрки Юлії Свириденко 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Під час розмови з журналістами він розповів про конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським, який нібито висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони.

Відставка Федорова спричинила хвилю протестів у різних містах України. Вони тривали понад місяць. Мітингувальники просили зняти з посади Сирського — до цієї вимоги дослухалися, і новим головкомом став Михайло Драпатий.

23 липня Зеленський сказав, що пропонував колишньому міністру оборони Федорову посаду віцепремʼєра з військових інновацій, а перед цим, як писавFT, — посаду в РНБО, але той відмовився. Згодом сам Федоров заявив, що готовий очолити лише Міністерство оборони й не розглядає жодних інших посад, запропонованих президентом Зеленським.