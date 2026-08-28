Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії щодо оборонних інновацій

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Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що став радником міністра оборони Італії щодо оборонних інновацій.

Про це він написав у своєму телеграмі.

За його словами, у цій ролі він буде допомагати Італії розвивати технології сучасної війни та покращувати сферу оборони країни. Водночас Федоров продовжить працювати в Україні над проєктами, які посилюють оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси.

Під час зустрічі з Гвідо Крозетто вони обговорили дрони, автономні системи, протиповітряну оборону та розвиток defense tech-екосистеми.

Оновлено (20:25) Прессекретарка Федорова Сніжана Ракчеєва уточнила, що він погодився працювати позаштатно. Федоров залишається жити та працювати в Україні.

Відставка Федорова

Після відставки премʼєрки Юлії Свириденко 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Під час розмови з журналістами він розповів про конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським, який нібито висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони.

Відставка Федорова спричинила хвилю протестів у різних містах України, які тривають уже другий тиждень. Мітингувальники також просили зняти з посади Сирського — до цієї вимоги дослухалися, і новим головкомом став Михайло Драпатий.

23 липня Зеленський сказав, що пропонував колишньому міністру оборони Федорову посаду віцепремʼєра з військових інновацій, а перед цим, як писав FT, — посаду в РНБО, але той відмовився. Згодом сам Федоров заявив, що готовий очолити лише Міністерство оборони й не розглядає жодних інших посад, запропонованих президентом Зеленським.