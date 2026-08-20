Трамп оголосив про початок «найнищівнішої економічної операції» проти Ірану та його союзників

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Президент США Дональд Трамп заявив, що на Іран чекає «найнищівніша економічна операція, яку коли-небудь проводили проти будь-якої країни», а також пригрозив наслідками союзникам країни.

Про це він написав у себе в Truth Social.

За його словами, це буде економічна війна та ізоляція «безпрецедентного масштабу», адже Іран досі не скористався шансом укласти зі США мирну угоду.

Крім того, президент США додав, що будь-яка країна, яка дозволить своїм фінансовим установам, підприємствам, аеропортам або держорганам надавати Ірану підтримку, сама зіткнеться з «колосальними економічними наслідками».

Трамп наголосив: контрабанда нафти, валютні своп-лінії, грошові перекази, обмінні пункти, суднові реєстри, підставні компанії — усе це має припинитися негайно.

«Це буде економічний день “Д” , і нам потрібно, щоб усі наші союзники стали разом зі США, аби ізолювати та перемогти іранську загрозу. Ці божевільні вже на межі поразки, а такі історичні заходи знищать їх і їхню здатність поширювати терор у всьому світі. Іран ніколи не матиме ядерної зброї», — написав Трамп і вкотре заявив, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня він повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

24 липня Трамп оголосив про припинення ударів по іранських цілях. WSJ писав, що це може бути повʼязано з дефіцитом запасів американських ракет для ППО. Перед цим США майже два тижні щодня били по Ірану, а Тегеран заявив, що припиняє операції у відповідь, бо його стратегія полягала лише у «дзеркальних діях».

27 липня Трамп сказав Axios, що Вашингтон і Тегеран ведуть «дуже глибокі переговори». Водночас він попередив: якщо дипломатія не спрацює, США знову вдадуться до жорстких військових дій. Уночі 30 липня, після майже тижневої паузи, американські військові завдали серії ударів по Ірану.

Але 17 серпня Al Arabiya писала, що Іран та США все ж погодились продовжити 60-денне перемирʼя.