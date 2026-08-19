Євгеній Хмара офіційно став міністром оборони

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Верховна Рада підтримала призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони.

Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні парламенту.

За це проголосували 312 нардепів. Двоє були проти, ще 20 не голосували.

Виступаючи в Раді, Хмара розповів, що наразі він уже звільнився з військової служби і є цивільним. Він звільнився за ст. 26 Закону про військову службу. Після рішення Верховної Ради Хмара склав присягу нового міністра оборони.

Євгеній Хмара з 2011 року служив у Центрі спеціальних операцій «А» СБУ, а у 2023 році очолив цей підрозділ.

На початку повномасштабки Хмара брав участь у боях за визволення Київської області. Після деокупації північних регіонів він продовжив воювати проти російських військ на Донецькому напрямку. Також він особисто керував операцією зі звільнення острова Зміїний.

На початку року Євгеній Хмара став виконувачем обовʼязків голови СБУ після відставки Василя Малюка.

Кадрові зміни

Після відставки премʼєрки Юлії Свириденко 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Це спричинило хвилю протестів у різних містах України. Мітингувальники також просили зняти з посади Олександра Сирського.

Наступного дня, 16 липня, 289 депутатів проголосували за те, щоб призначити Сергія Корецького на посаду премʼєр-міністра України. Того ж дня Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду — тоді Зеленський не вніс подання щодо кандидатур на посади міністра оборони та міністра закордонних справ.

20 липня колишній в. о. керівника СБУ Євгеній Хмара офіційно став в. о. міністра оборони. Також Хмару призначили заступником міністра оборони. 22 липня Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце іншим указом призначили Михайла Драпатого.