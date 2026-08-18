Президент Зеленський вніс подання на призначення нових голів Міноборони та МЗС

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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення нових керівників Міноборони та Міністерства закордонних справ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

На посаду голови Міноборони президент пропонує Євгенія Хмару, а в МЗС — Андрія Сибігу. Зараз вони виконують обовʼязки міністрів цих інституцій.

За словами Железняка, Рада буде голосувати за ці рішення завтра. Перед цим фракції зустрінуться з двома кандидатами.

Кадрові зміни

Після відставки премʼєрки Юлії Свириденко 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Це спричинило хвилю протестів у різних містах України. Мітингувальники також просили зняти з посади Олександра Сирського.

Наступного дня, 16 липня, 289 депутатів проголосували за те, щоб призначити Сергія Корецького на посаду премʼєр-міністра України. Того ж дня Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду — тоді Зеленський не вніс подання щодо кандидатур на посади міністра оборони та міністра закордонних справ.

20 липня колишній в. о. керівника СБУ Євгеній Хмара офіційно став в. о. міністра оборони. Також Хмару призначили заступником міністра оборони. 22 липня Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце іншим указом призначили Михайла Драпатого.