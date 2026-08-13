Зеленський: Україні потрібно 5% американських запасів ракет до Patriot, щоб пережити зиму, і 10% — щоб знищити всі балістичні ракети РФ

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Президент Володимир Зеленський заявив, що 5% від нинішнього американського запасу ракет-перехоплювачів до систем Patriot допомогли б Україні пройти зиму і врятувати життя людей, а 10% було б достатньо, щоб зупинити всі російські балістичні ракети.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

За словами Зеленського, наразі Україна має лише 1% від необхідної кількості ракет-перехоплювачів до Patriot. У 2026 році країна отримує в 2,5 раза менше ракет, ніж у 2025-му, тоді як Росія запускає вдвічі більше балістики на місяць.

За даними Організації Обʼєднаних Націй, липень став найсмертоноснішим місяцем для українського цивільного населення з квітня 2022 року.

«Щоночі відбуваються атаки, чотири чи п’ять разів на місяць у нас трапляються масовані атаки… жахливі ночі. Дуже героїчні, дуже стійкі люди. Але вони втомилися», — сказав Зеленський.

Президент розповів, що щодня намагається домовитися із союзниками про постачання додаткових ракет. За його словами, для цього він здійснює «мільйони телефонних дзвінків» і веде переговори, частину з яких не може розкривати публічно.

При цьому Зеленський зазначив, що домовленості з адміністрацією Дональда Трампа про можливості виробляти ракети до Patriot в Україні досі не мають остаточного рішення. Він назвав ситуацію, що склалася зараз, одним з найбільших викликів від початку повномасштабної війни.

Окремо президент заявив, що Росія наразі не демонструє готовності припинити війну, а США мають активніше долучитися до мирного процесу. Він також відкинув можливість передачі Росії територій на Донбасі без належних гарантій безпеки.

Ракети до Patriot для України

29 липня президент Володимир Зеленський заявив, що на останній зустрічі з Трампом у Білому домі попросив його надати Україні екстрений «зимовий пакет» з 300 ракет-перехоплювачів для Patriot. Медіа писали, що Трамп відмовив, зокрема, через дефіцит цих ракет у США.

Згодом на засіданні РНБО 5 серпня Зеленський підтвердив, що Україна отримала відмову від партнерів щодо передачі додаткових протибалістичних систем. Він не виключив, що це може бути для того, аби Україна стала «більш поступливою».

За словами президента, у першому півріччі 2026 року постачання ракет для протиповітряної оборони України від партнерів скоротилося втричі, як порівняти з минулим роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Також Трамп заявляв, що ці ракети потрібні самим США.

На початку липня на саміті НАТО в Анкарі президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Проте згодом він зазначив, що США «мають бути дуже обережними» стосовно дозволу Україні виробляти ракети до Patriot. 31 липня він ще не ухвалив остаточного рішення, чи надавати Україні такі ліцензії.

Видання The Telegraph писало, що Трамп змінив своє рішення передати Україні ліцензії на виробництво ракет до Patriot через побоювання, що ці технології можуть потрапити до рук Росії.

5 серпня Reuters повідомило, що попри публічні заяви Трампа, віцепрезидент США Джей Ді Венс у телефонній розмові з українським керівництвом запевнив, що домовленості залишаються чинними.