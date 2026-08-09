Іран відмовляється відкривати Ормузьку протоку, доки США не виконають низку вимог

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Глава Вищої ради національної безпеки Ірану Мохаммад Багер Золгадр оприлюднив перелік вимог, які США мають виконати для того, аби Тегеран знову відкрив Ормузьку протоку.

Про це пише CNN.

Зокрема, Іран вимагає від США вивести військових, припинити війну і зняти морську блокаду. Також Іран хоче, аби США відшкодували збитки, завдані під час війни та розблокували заморожені іранські активи.

«Це вимоги іранського народу, які він гучно проголошував протягом 160 днів непохитної присутності на площах і вулицях. Доки Америка не виправить свою поведінку, Ормузька протока не буде знову відкрита», — заявив посадовець.

У Білому домі наразі не прокоментували заяву Золгадра. Водночас джерела CNN повідомили, що голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн у приватних розмовах із радниками президента Дональда Трампа наголошував, що необхідно знайти способи припинити війну.

Іран тим часом веде окремі переговори з Оманом щодо управління Ормузькою протокою. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що сторони «дуже близькі» до того, аби досягнути домовленості.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня він повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

24 липня Трамп оголосив про припинення ударів по іранських цілях. WSJ писав, що це може бути повʼязано з дефіцитом запасів американських ракет для ППО. Перед цим США майже два тижні щодня били по Ірану, а Тегеран заявив, що припиняє операції у відповідь, бо його стратегія полягала лише у «дзеркальних діях».

27 липня Трамп сказав Axios, що Вашингтон і Тегеран ведуть «дуже глибокі переговори». Водночас він попередив: якщо дипломатія не спрацює, США знову вдадуться до жорстких військових дій. Уночі 30 липня американські військові завдали серії ударів по Ірану після майже тижневої паузи.