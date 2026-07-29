Іран уперше після паузи запустив ракети по обʼєктах США на Близькому Сході. Американці вдарили у відповідь

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Уночі 29 липня Іран запустив балістичні ракети по американських обʼєктах на Близькому Сході. У відповідь США та Саудівська Аравія атакували цілі в Іраку, повʼязані з Іраном.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у Х.

Там кажуть, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) запустив кілька балістичних ракет, намагаючись здійснити «несподівану атаку на сили США на Близькому Сході». Усі ракети перехопили, а американські військові залишаються напоготові, додали в CENTCOM.

Axios із посиланням на джерела пише, що ракети, ймовірно, летіли в бік американської бази в Йорданії.

Згодом американські військові заявили, що разом зі Збройними силами Саудівської Аравії завдали авіаударів в Іраку по «терористах, повʼязаних з Іраном, яким КВІР наказав атакувати американські війська й енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії». У CENTCOM пояснили: це відповідь на понад 30 атак дронами за останні 72 години.

Атака з боку Ірану по обʼєктах США — перша відтоді, як 24 липня Дональд Трамп оголосив про припинення ударів по іранських цілях. Перед цим США майже два тижні щодня били по Ірану, а Тегеран заявив, що припиняє операції у відповідь, бо його стратегія полягала лише у «дзеркальних діях».

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня Трамп повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

Співрозмовник CNN каже, що США навмисно чергують удари з паузами, аби продовжувати переговори. Вашингтон має перелік потенційних цілей та готовий атакувати їх за потреби, однак наразі віддає перевагу дипломатії.

21 липня Аxios із посиланням на джерела писало, що Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає 10-денне перемирʼя між США та Іраном. Водночас Вашингтон продовжує нарощувати військову присутність на Близькому Сході, готуючись розширити бойові дії.

У понеділок, 27 липня, Трамп сказав Axios, що Вашингтон і Тегеран ведуть «дуже глибокі переговори». Водночас він попередив: якщо дипломатія не спрацює, США знову вдадуться до жорстких військових дій.