Міністр оборони Італії телефонував Федорову після відставки і пропонував стати його радником

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Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто запропонував колишньому голові Міністерства оборони України Михайлу Федорову обійняти посаду його радника.

Про це Крозетто сказав у інтервʼю виданню la Repubblica, цитує Reuters.

«Я зателефонував йому наступного дня після відставки і сказав: “Коли ти хочеш приїхати до Риму і працювати моїм радником?”», — розповів він.

За словами італійського міністра, Федоров був «зворушений» цією пропозицією і сприйняв її як «демонстрацію поваги і дружби». Крозетто високо оцінив внесок українського ексміністра у військові інновації, назвавши його «одним із тих, хто повністю переписав правила гри на полі бою».

Крозетто зазначив, що саме Федоров допоміг Україні спочатку протистояти російському вторгненню, а потім повернути собі ініціативу, змінивши підходи до ведення бойових дій завдяки новим технологіям.

Відставка Федорова

Після відставки премʼєрки Юлії Свириденко 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Під час розмови з журналістами він розповів про конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським, який нібито висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони.

Відставка Федорова спричинила хвилю протестів у різних містах України, які тривають вже другий тиждень. Мітингувальники також просили зняти з посади Сирського — до цієї вимоги дослухалися, і новим головкомом став Михайло Драпатий.

23 липня Зеленський сказав, що пропонував колишньому міністру оборони Федорову посаду віцепремʼєра з військових інновацій, а перед цим, як писав FT, — посаду в РНБО, але той відмовився. Згодом сам Федоров заявив, що готовий очолити лише Міністерство оборони й не розглядає жодних інших посад, запропонованих президентом Зеленським.