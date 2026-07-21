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Міноборони України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський йде у відставку — цю посаду обійме командувач Обʼєднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий.

Про це повідомив президент Зеленський.

Михайло Драпатий є командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ та був заступником керівника Генштабу.

Зеленський та Драпатий разом з командою вже визначили завдання Міноборони. Водночас в. о. міністра оборони Євгеній Хмара, Драпатий та інші командири мають підготувати оновлену стратегію української оборони та кроки для продовження реформи корпусної системи.

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