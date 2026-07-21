Офіс омбудсмана ще не завершив перевірку ситуації у «Скелі», але вже є перше провадження

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Співробітники Офісу омбудсмана ще не завершили перевірку інформації про знущання з військових у 425 окремому штурмовому полку «Скеля», однак уже є одне кримінальне провадження.

Про це омбудсман Дмитро Лубінець розповів в інтервʼю «Новини Live».

За його словами, моніторинг Офісу омбудсмана працював 25—26 червня у військовій частині «Скелі». Співробітники Офісу відвідували полігон і можливі місця, де незаконно тримали військовослужбовців. Також вони мали змогу конфіденційно поспілкуватись із військовими.

«Наша перевірка ще не завершилась. Але на підставі наших матеріалів уже відкрите кримінальне провадження. Наскільки я знаю, Державне бюро розслідувань вже вручило першу підозру. Я знаю, що вона буде не остання. У нас є додаткова інформація, що відбулося в місцях дислокації «Скелі», — сказав Лубінець.

Він зауважив, що не стикався з випадками приховування інформації та отримує повне сприяння у проведенні моніторингу.

Що відбувається в «Скелі»

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. «Бабель» встановив 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описав випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання. 7 липня «Бабель» виявив ще сім смертей мобілізованих під час навчань у «Скелі».

Після матеріалу «Бабеля» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування. У полку працює місія Офісу омбудсмана і комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ. 24 червня командира 425 полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірки.

25 червня військовослужбовець «Скелі» Микола «Киянин» Хархан записав відео з погрозами «Бабелю». Коментуючи цю ситуацію, офіцер комунікацій «Скелі» Олексій Братущак заявив, що погрози журналістам є неприпустимими, але й військовослужбовці мають право на свободу слова.

«Бабель» звернувся до ДБР через ці погрози, але там відмовились реєструвати провадження. При цьому директор ДБР Олексій Сухачов стверджував протилежне: що провадження таки відкрили.