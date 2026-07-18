Комбат «Вовків Да Вінчі» заявив, що отримав «догану від Сирського». У Генштабі кажуть: це через справу про викрадення людини

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Комбат «Вовків Да Вінчі» Сергій Філімонов отримав догану. У Генштабі кажуть, що це повʼязано зі справою про викрадення людини.

Філімонов сьогодні повідомив, що «отримав догану від Сирського», але не уточнював деталі.

Саме в його батальйоні служив Дмитро Козятинський, який після відставки Михайла Федорова закликав українців виходити на акції протесту. Згодом начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова заявила, що командування розшукувало Козятинського.

Генштаб стверджує, що догану Філімонову оголосили ще 27 червня після розслідування щодо трьох військових «Вовків Да Вінчі». У травні їх затримали в місті Шахтарське на Дніпропетровщині за підозрою у викраденні людини та хуліганстві. Генштаб стверджує, що Філімонов «допустив порушення вимог низки статей Дисциплінарного статуту і Статуту внутрішньої служби ЗС України».

Тим часом активіст і блогер Сергій Стерненко сьогодні опублікував низку скриншотів повідомлень від військових, які стверджують, що командирам бригад наказали записувати відео на підтримку Сирського. Ту саму інформацію повідомили «Українській правді» джерела.

Відставка уряду та протести за Федорова

Президент Володимир Зеленський 12 липня повідомив про відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та анонсував, що склад уряду і керівництво правоохоронних органів оновлять. А 14 липня Рада звільнила Свириденко з посади.

Уже 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Це спричинило хвилю протестів по всій Україні, які тривають вже третій день.

Федоров під час розмови з журналістами розповів про конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським, який нібито висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони. Водночас Зеленський на брифінгу заявив, що Федоров і Сирський не змогли домовитися, а конфлікт між ними був «системним».

16 липня Верховна Рада проголосувала за те, щоб призначитиСергія Корецького на посаду премʼєр-міністра України. Лише один нардеп був проти. До цього Корецький був головою правління «Нафтогазу», яке очолив у 2025 році.