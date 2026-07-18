У Раді збирають голоси на запит до Зеленського з проханням звільнити Сирського

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Народні депутати почали збирати підписи під ініціативою про відставку головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Про це заявив представник партії «Голос» Ярослав Железняк.

Запит містить три пропозиції:

звільнити Сирського;

обрати іншого головнокомандувача «на основі критеріїв професійної ефективності та орієнтації на вимірюваний технологічний результат»;

зобовʼязати нових головкомів регулярно звітувати нардепам.

Щоб цей документ направити президенту, його мають підписати щонайменше 226 депутатів.

Відставка уряду та протести

Президент Володимир Зеленський 12 липня повідомив про відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та анонсував, що склад уряду і керівництво правоохоронних органів оновлять. А 14 липня Рада звільнила Свириденко з посади.

Уже 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Це спричинило хвилю протестів по всій Україні, які тривають вже третій день.

Федоров під час розмови з журналістами розповів про конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським, який нібито висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони. Водночас Зеленський на брифінгу заявив, що Федоров і Сирський не змогли домовитися, а конфлікт між ними був «системним».

16 липня Верховна Рада проголосувала за те, щоб призначити Сергія Корецького на посаду премʼєр-міністра України. Лише один нардеп був проти. До цього Корецький був головою правління «Нафтогазу», яке очолив у 2025 році.