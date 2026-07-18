Axios: США хочуть відправити в Ізраїль літаки-заправники у звʼязку з війною в Ірані

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Адміністрація президента США хоче відправити літаки-заправники в Ізраїль у зв’язку з можливим розширенням війни проти Ірану.

Про це пише Axios із посиланням на американських та іранських посадовців.

Джерела стверджують, що президент Дональд Трамп може оголосити про розширення військових дій найближчим часом. Зараз в Ізраїлі в аеропорту імені Бен-Гуріона розташовані вже приблизно 30 американських літаків-заправників.

За інформацією джерел, Вашингтон планує відправити ще кілька десятків таких літаків в аеропорти імені Бен-Гуріона і Рамон, що на півдні Ізраїлю. Проте США надають перевагупершому, бо інші авіабази в регіоні більш вразливі до атак з боку Ірану.

Axios пише, що це може бути проблемою, оскільки зараз багато громадян Ізраїлю їдуть у літні відпустки, а наявність військових літаків США може призвести до скасування рейсів.

Раніше, за даними джерел CNN, президент Дональд Трамп отримав варіанти розширення військової операції в Ірані, зокрема й захоплення острова Харг.

Сьогодні США та Іран знову обмінялись ударами. Американські сили вдарили по складах зі зброєю Ірану, а Тегеран — по американській базі. Також в Ірані повідомили про удари по причалу, на якому заправляються американські кораблі в порту в Кувейті.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня Трамп повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

Американський посадовець сказав ABC News, що попри обмін ударами США та Іран продовжують технічні переговори про іранську ядерну програму, а 60-денне перемирʼя і меморандум про взаєморозуміння все ж залишаються чинними.

Водночас співрозмовник CNN каже, що США навмисно чергують удари з паузами, аби продовжувати переговори. Вашингтон має перелік потенційних цілей та готовий атакувати їх за потреби, однак наразі віддає перевагу дипломатії.

12 липня США знову — вже втретє за тиждень — атакували Іран у відповідь на атаку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на судно в Ормузькій протоці. Іран тоді заявив, що Ормузька протока знову закрита. Штати незабаром після цього відновили морську блокаду Ірану.

Спершу Трамп хотів також ввести збір за те, щоб судна проходили Ормузькою протокою, але після тиску країн Перської затоки відмовився від цієї ідеї.