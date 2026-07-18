США вдарили по складах зі зброєю Ірану, а Тегеран — по американській базі

Новини

США та Іран знову обмінялись ударами. Американські сили вдарили по складах зі зброєю Ірану, а Тегеран — по американській базі.

Про це пишуть Центральне командування США та іранське агентство Fars.

Американські війська сьому ніч поспіль били по іранських обʼєктах. Під ударами були пункти спостереження, підземні сховища зі зброєю та Військово-морські сили.

Водночас в Ірані повідомили про удари по причалу, на якому заправляються американські кораблі в порту в Кувейті. Також били по місцях збору військових літаків та центру оборони й обробки інформації у Бахрейні. Окрім того, у Тегерані заявляють про удар по американському центру зв’язку в Кувейті.

Ці атаки стались після того, як Штати відновили морську блокаду Ірану. Президент Дональд Трамп пригрозив: якщо країна не сяде за стіл переговорів, то незабаром під ударом будуть електростанції та мости. Водночас Іран заявив, що меморандум зі Штатами більше не діє.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня Трамп повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

Американський посадовець сказав ABC News, що попри обмін ударами США та Іран продовжують технічні переговори про іранську ядерну програму, а 60-денне перемирʼя і меморандум про взаєморозуміння все ж залишаються чинними.

Водночас співрозмовник CNN каже, що США навмисно чергують удари з паузами, аби продовжувати переговори. Вашингтон має перелік потенційних цілей та готовий атакувати їх за потреби, однак наразі віддає перевагу дипломатії.

12 липня США знову — вже втретє за тиждень — атакували Іран у відповідь на атаку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на судно в Ормузькій протоці. Іран тоді заявив, що Ормузька протока знову закрита. Штати незабаром після цього відновили морську блокаду Ірану.

Спершу Трамп хотів також ввести збір за те, щоб судна проходили Ормузькою протокою, але після тиску країн Перської затоки відмовився від цієї ідеї.