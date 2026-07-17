Поклада призначили тимчасовим виконувачем обовʼязків голови СБУ, а Цуцкірідзе — Нацполіції

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Олександра Поклада призначили тимчасовим виконувачем обовʼязків голови СБУ, а Максима Цуцкірідзе — Нацполіції.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.

Поклад став заступником голови СБУ у 2023 році. У травні 2025 року представляв Україну у складі делегації на переговорах з РФ у Стамбулі, а з 28 листопада входить у склад переговорної групи.

За інформацією журналістів «Схем»проєкту «Радіо Свобода», Поклад за президентства Віктора Януковича на громадських засадах працював помічником ексдепутата від забороненої «Партії регіонів» та «Опозиційного блоку» й колишнього начальника охорони олігарха Дмитра Фірташа Івана Мирного.

Також він був помічником іще одного «регіонала», Равіля Сафіулліна, і допомагав Івану Мирному, коли той був депутатом від забороненої «Партії регіонів», а згодом — «Опозиційного блоку».

Цукірідзе до цього був першим заступником голови Національної поліції.

Зміни в уряді та протести

Рада звільнила премʼєр-міністерку Юлію Свириденко з посади 14 липня. Уже 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Це спричинило хвилю протестів 16 липня. Учасники зібрались у Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Рівному, Черкасах, Миколаєві, Чернігові та Івано-Франківську. Протести тривають і сьогодні.

Також учора, 16 липня, 289 депутатів проголосували за те, щоб призначити Корецького на посаду премʼєр-міністра України. Лише один нардеп був проти. Після цього Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду премʼєра Сергія Корецького.

Тоді ж Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони, звільнив Тимура Ткаченка з посади голови Київської МВА (замість нього буде заступник Руслан Олійник).

Вже 17 липня Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони. Також уряд призначив Андрія Сибігу — тимчасовим виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.