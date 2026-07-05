Масований удар по Києву, вибух у Монако та підозра Тищенку. Головне за тиждень

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Пресслужба ДСНС

Цього тижня російська армія масовано вдарила по Києву, у Монако стався вибух, через який постраждала родина дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, а НАБУ та САП оголосили підозру нардепу Миколі Тищенку.

«Бабель» зібрав головні події тижня.

Підозра Миколі Тищенку

Тиждень розпочався з того, що 29 червня САП і НАБУ викрили нардепа Миколу Тищенка — його підозрюють у тому, що він вимагав $1 млн хабаря за «кришу» для кол-центру, та у відмиванні коштів. Тоді ж йому повідомили про підозру за статтями про хабарництво, відмивання майна та недостовірне декларування.

Вибух у Монако

Наступного дня, 30 червня, у житловому будинку в Монако стався вибух, внаслідок якого постраждала сім’я українців — дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його дружина (згодом виявилось, що не офіційна, а цивільна дружина) та їхній спільний син.

У Києві затримали колишнього «міністра» енергетики окупованого Криму

Того ж дня СБУ затримала в Києві колишнього «міністра» енергетики окупованого Криму, який працював на Росію. Тоді джерела «Бабеля» підтвердили, що мова про Сергія Колобова.

ЄС виплатив перший транш допомоги з кредиту на €90 млрд

Також 30 червня Європейський Союз виплатив Україні перший транш допомоги, призначений для оборонних потреб, — €3,9 мільярда. Це частина більшого кредиту ЄС на €90 мільярдів. Кошти спрямують на виробництво дронів.

Сергію Кузнєцову висунули обвинувачення в справі про «Північні потоки»

1 липня в Німеччині прокурори висунули обвинувачення українцю Сергію Кузнєцову — його підозрюють у підриві «Північних потоків», який стався 26 вересня 2022 року. Слідство стверджує: Кузнєцов керував вітрильною яхтою, з якої було здійснено підрив «Північних потоків» та іншими сімома людьми, причетними до цього.

Удар по Києву

У ніч проти 2 липня росіяни масовано атакували Київ. Тоді армія РФ застосувала 496 дронів і 74 ракети. ППО знешкодила 476 БпЛА та 48 ракет.

Армія РФ одночасно застосувала балістичні, протикорабельні, крилаті й авіаційні ракети. У Повітряних силах кажуть, що однією з особливостей атаки стала велика кількість балістики та реактивних безпілотників.

Станом на 4 липня було відомо, що загинула 31 людина. Ще 102 — отримали травми. Загалом у столиці пошкоджено понад 130 будинків (деякі з них – зруйновані). Також постраждали тварини в зоопарку та знищений ключовий склад Українського Товариства Червоного Хреста.

Інтерпол почав розшукувати українку, яку підозрюють у замаху на бізнесмена Єрмолаєва

Інтерпол 3 липня почав розшукувати 39-річну українку Анастасію Березовську, яку підозрюють у замаху на вбивство забудовника з Дніпра Вадима Єрмолаєва, його цивільної дружини Анни Насобіної та їхнього спільного малолітнього сина. Її описали як жінку міцної статури з чорним волоссям і принаймні одним татуюванням.

Тоді ж поліція обшукала її орендовану квартиру у Франкфурті та орендоване авто, на якому вона виїхала з Франції до Німеччини.

Український національний пантеон побудують у Києво-Печерській лаврі

4 липня Кабмін визначив місце для Українського національного пантеону (Верховна Рада 1 липня ухвалила закон про його створення). Його планують побудувати на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» в Києві.

Розмова Трампа і Зеленського

Того ж дня президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Зеленський привітав Трампа з Днем незалежності США, подякував за військову й політичну підтримку, вони обговорили ситуацію на фронті та в дипломатії. Президенти також домовилися продовжити спілкування особисто на саміті НАТО в Анкарі.

У Молдові остаточно закрили «Російський дім»

У неділю, 5 липня, у столиці Молдови Кишиневі закрили Російський центр науки і культури («Російський дім») — у листопаді 2025 року Молдова вийшла з міжурядового договору про культурні центри, який підписала з РФ у 1998 році.

Польща розсекретить дані про всю військову допомогу Україні за чотири роки

Також сьогодні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наказав розсекретити інформацію про всю військову допомогу Україні з 2022 по 2026 рік. Раніше співголова ультраправої польської партії «Конфедерація», віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак заявив, що в березні уряд передав Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot.