Експремʼєр Польщі Моравецький передав український орден Ярослава Мудрого до музею жертв Волинської трагедії

Новини

Mateusz Morawiecki / Facebook

Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький віддав свій орден Ярослава Мудрого, який отримав від України на початку повномасштабного вторгнення, у Музей пам’яті жертв Волинської трагедії в польському Холмі.

Про це він повідомив на пресконференції 30 червня, передає RMF24.

«Нехай ця нагорода стане символом пам’яті про десятки тисяч невинних поляків, жорстоко вбитих під час Волинської різанини. Якщо корумпована українська еліта не здатна цього зробити, я зроблю це за них», — сказав Моравецький.

Він також закликав ухвалити законопроєкт, який передбачав би покарання за пропаганду символів, «повʼязаних із бандеризмом».

«Я вимагаю внести відповідні зміни до законодавства, які заборонять фінансування будь-яких організацій, що будь-яким чином героїзують, прославляють, схвалюють, підтримують чи виправдовують українських націоналістів, які вбивали поляків», — сказав експремʼєр Польщі.

Тим часом член польського Сейму Міхал Дворчик, який супроводжував Моравецького на пресконференції, заявив, що також віддасть у музей свою нагороду, яку отримав від президента України Володимира Зеленського.

Що передувало

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Проте це рішення українського президента викликало обурення у поляків. А 19 червня чинний президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда. Зеленський згодом відправив свій орден у Польщу «Новою поштою».

Після цього від ордена відмовились три колишні українські президенти — Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Також від своїх інших польських нагород відмовились керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова МЗС Андрій Сибіга та експремʼєр Володимир Гройсман.

Також від Золотого Хреста Заслуги відмовився колишній депутат польського Сейму Пйотр Фоглер. Дії президента Навроцького він назвав «кошмаром».

Водночас польські політики також почали відмовлятися від українських державних нагород. Зокрема, про таке рішення заявили ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак та колишній польський премʼєр Ярослав Качинський.