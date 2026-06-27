Опитування: 36,4% поляків вважають, що рішення Варшави позбавити Зеленського ордена Білого Орла зміцнить позиції Польщі на міжнародній арені

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У Польщі 36,4% громадян вважають, що рішення президента Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої держнагороди — ордена Білого Орла — зміцнить позиції країни на міжнародній арені.

Про це йдеться в опитуванні, яке публікує польський інтернет-портал Onet.

Ще 31,6% думають, що це рішення, навпаки, послабить позиції Польщі. Водночас 32% поляків не мають визначеної думки з цього приводу.

Опитування проводили 24 червня методом інтернет-опитування. У межах дослідження опитали 810 людей, старших за 18 років. Респондентів розподіляли за статтю, віком і населеним пунктом.

Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла 19 червня. Після цього Зеленський надіслав орден до Польщі поштою.

Конфлікт навколо найменування підрозділу ССО

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Згодом експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що через цей указ перестане носити значок із прапором України, а з ратуші в польському Любліні з цієї ж причини зняли український прапор, який висів там з 2022 року разом із прапорами Польщі та ЄС.

Віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак 2 червня закликав заблокувати рух України до ЄС, поки Київ «не відійде від культу злочинців і не розблокує всі ексгумації» жертв Волинської трагедії.

Після того, як Зеленського позбавили найвищої держнагороди у Польщі, від ордена Білого орла відмовились президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Від своїх інших польських нагород відмовились керівник ОП Кирило Буданов, голова МЗС Андрій Сибіга та експремʼєр Володимир Гройсман.