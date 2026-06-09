США вперше втратили вертоліт Apache за час війни на Близькому Сході. Трамп пообіцяв відповідь Ірану

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Поблизу Ормузької протоки 8 червня під час патрулювання розбився американський бойовий гелікоптер AH-64 Apache. Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран і пообіцяв відповідь.

Втрату літака підтвердило Центральне командування Збройних сил США, пише The New York Times.

Одразу не було зрозуміло, чи вертоліт збили іранці, чи аварія сталася через механічну неспраність або інші проблеми. Центральне командування армії США заявило, що інцидент розслідують.

Трамп зранку 9 червня підтвердив факт аварії та повідомив про успішну рятувальну операцію екіпажу вертольоту.

Згодом він написав у себе в Truth Social, що саме Іран відповідальний за збиття американського гелікоптера над Ормузькою протокою. За його словами, у вертольоті було двоє пілотів — вони живі. Водночас Трамп наголосив, що США «змушені відповісти на цей напад».

Гелікоптери Apache, безпілотники MQ-9 Reaper та винищувачі F/A-18 та F-35 армія США використовувала, щоб завадити Ірану перекрити Ормузьку протоку. Іран уже збив майже 30 дронів Reaper, а кілька американських винищувачів було втрачено через бойові дії з 28 лютого. Однак до цього США ніколи не втрачали свої бойові гелікоптери AH-64 Apache.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Протягом останніх тижнів США та Іран періодично обмінюються ударами, проте жодна зі сторін при цьому не заявляє про порушення режиму припинення вогню — він продовжує діяти. Зокрема, 3 червня іранські дрони вдарили по аеропорту в Кувейті, через що загинула одна людина та призупинили комерційні рейси. В Ірані казали, що били по американській базі в Кувейті.

У ніч проти 8 червня Іран уперше з квітня атакував Ізраїль балістичними ракетами — у відповідь на атаку Ізраїлю по ліванському Бейруту, яку Тегеран пояснював відповіддю на удар ліванської проіранської «Хезболли».