Рада ратифікувала угоду про кредит з Євросоюзом у €90 мільярдів. Які зобовʼязання взяла Україна

Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про кредит у €90 мільярдів. Також Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння з ЄС щодо кредиту. Ці документи у законопроєкті № 0376 зранку подав президент Зеленський. Його підтримали 298 нардепів від усіх фракцій, проти не проголосував ніхто.

Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті парламенту.

У меморандумі йдеться про €8,35 млрд кредиту макрофінансової допомоги Україні від ЄС — у трьох траншах.

Серед іншого Україна зобовʼязалась:

підтримувати ефективні демократичні механізми, незалежність Нацбанку та не скасовувати вже вжиті заходи в рамках кредитів від ЄС чи Міжнародного валютного фонду (МВФ);

скасувати пільги з оподаткування міжнародних посилок (за винятком оборонних товарів) та оподаткувати доходи через цифрові платформи. Продовжити військовий збір 5% на три роки, ухвалити новий Митний кодекс та призначити нового постійного голову митниці;

боротися з дробленням бізнесу на фізичних осіб — підприємців (ФОП), які оподатковують у пільговому порядку;

запровадити різні податкові ставки для ФОП 3 групи — залежно від сфери діяльності.

Меморандум з ЄС перегукується з вимогами МВФ, який вимагає від України запровадити ПДВ на посилки до €150 та скасувати пільги зі сплати ПДВ для ФОПів, оборот яких перевищує 4 мільйони гривень. Щодо вимоги про ПДВ для ФОПів, то Кабмін та МВФ домовились її відтермінувати, а закон про податок на посилки Верховна Рада не змогла ухвалити 26 травня.

Кредит на €90 мільярдів від ЄС

У грудні 2025 року лідери ЄС схвалили рішення надати Україні кредит на €90 мільярдів у 2026—2027 роках. 11 лютого Європейський парламент підтримав це рішення.

Тривалий час Угорщина блокувала кредит Україні через зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба». 23 квітня роботу «Дружби» відновили, того ж дня Рада Європейського Союзу затвердила цей кредит і 20-й пакет санкцій проти Росії.

€60 млрд кредиту підуть на зміцнення оборони України, а €30 млрд — на макрофінансову допомогу та бюджетну підтримку. €45 млрд мають виділити у 2026 році, інші €45 млрд — у 2027-му.

Кредит погашатимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів у європейських банках.