Підрив «Північних потоків». Правоохоронці Німеччини вже за два дні можуть передати до суду справу українця Сергія Кузнєцова

У четвер, 28 травня, німецькі правоохоронні органи мають або закінчити розслідування і передати до суду справу українця Сергія Кузнєцова, якого вони підозрюють у підриві «Північних потоків», або ж просити суд продовжити розслідування ще на три місяці.

Про це «Бабелю» розповів адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук.

За словами Катеринчука, якщо обвинувальний акт таки передадуть до Верховного суду, стане зрозуміла остаточна кваліфікація і в чому саме звинувачують Кузнєцова. Адвокат не виключив, що німецькі правоохоронці можуть перекваліфікувати справу з саботажу на воєнний злочин.

«Адвокати, які працюють у Німеччині, кажуть, що досі не мають десь чверті усіх матеріалів, відповідно вони не можуть проаналізувати їх», — каже Катеринчук.

Німецькі правоохоронці постійно пропонують йому визнати вину, обіцяють угоду, але він нічого не визнає і вважає себе невинуватим, додає Катеринчук.

За його словами, Кузнєцов виглядає погано, умови його утримання, попри численні звернення, так і не покращились. Катеринчук також вважає, що українська влада мала б включитися в ситуацію з Кузнєцовим.

«Бо зараз виглядає так, що Німеччина намагається захищати основного акціонера потоків — «Газпром», який фінансує підрозділи для війни проти України. Але у потоках немає власності Німеччини: труба належить Росії, жоден громадянин Німеччини не постраждав, майно не постраждало, вибух стався не у німецьких водах», — каже Катеринчук.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії та підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії. Того ж місяця польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова — до Німеччини. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують Журавльову, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України».

19 листопада Верховний суд Італії підтримав рішення про екстрадицію Сергія Кузнєцова в Німеччину. Зокрема, суд не знайшов доказів на користь функціонального імунітету Кузнєцова як українського військового. Однією з причин стало те, що жодний український орган офіційно не визнав підрив «Північних потоків» військовою операцією.

У листопаді уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листа до італійського суду, в якому вперше від імені держави визнав, що на момент вибухів на «Північних потоках» Кузнєцов служив у Збройних силах України.

27 листопада Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини. Наступного дня його заарештували. Пізніше адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук повідомив «Бабелю», що в німецькій тюрмі до українця ставляться гірше, ніж в італійській.