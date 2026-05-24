Справа про прикриття «порноофісів», нові підозри суддям Верховного суду та удар «Орєшніком» по Київщині. Головне за тиждень

Цього тижня колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО, у трьох обласних управліннях поліції проводили обшуки у справі про «порноофіси», а росіяни масовано вдарили по Україні та застосували «Орєшнік».

Помер народний депутат Степан Кубів

18 травня у віці 64 років помер народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Степан Кубів.

У 2016—2019 роках він обіймав посаду першого віцепремʼєр-міністра України та міністра економічного розвитку і торгівлі, а у 2014 році очолював Нацбанк.

Причиною смерті стала стала гостра тромбоемболія.

Андрій Єрмак вийшов із СІЗО

Того ж дня екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО. За нього внесли всю суму застави — 140 мільйонів гривень.

21 травня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для нього — тримання під вартою з альтернативою застави, яку вже внесли.

Збірну України з футболу очолив Андреа Мальдера

Новим тренером збірної України з футболу замість Сергія Реброва став Андреа Мальдера. Це вперше збірну України очолив іноземний тренер.

Він уже працював з командою в статусі помічника Андрія Шевченка в період з 2016-го по 2021 рік. Після того, як контракт Шевченка з УАФ добіг кінця, він також залишив збірну.

НАБУ та САП оголосили нові підозри суддям Верховного суду

19 травня НАБУ і САП оголосили нові підозри в справі про масштабну корупцію у Верховному суді. Тоді джерела «Бабеля» повідомили, що мова про суддів Великої палати Ігоря Желєзного, Ірину Григорʼєву, Жанну Єленіну та колишнього суддю Олександра Прокопенка.

За версією слідства, ці судді отримали хабар за рішення на користь власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Жеваго в справі про акції Полтавського гірничозбагачувального комбінату.

Слідчі стверджують, що у 2023 році бізнесмен через посередників передав $2,7 мільйона адвокату, пов’язаному з так званим бек-офісом Верховного суду. Гроші нібито мали передати ексголові суду та суддям за потрібне рішення.

Обшуки в трьох обласних управліннях поліції у справі про «порноофіси»

Правоохоронці зранку 20 травня провели обшуки в обласних управліннях Нацполіції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.

За даними слідства, керівництво регіональної поліції забезпечувало безперешкодну роботу «порноофісів», які поширювали в інтернеті порнографічні відео. Посередником у схемі виступав водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України, який завдяки зв’язкам домовлявся про невтручання посадовців.

У цій справі затримали начальника Управління поліції Івано-франківщини (цю посаду обіймає Сергій Безпалько) та його заступника, першого заступника начальника управління поліції Тернопільщини, заступника начальника управління поліції Житомирщини та водія автогосподарства «Центру обслуговування підрозділів МВС». Чотирьох працівників поліції, які фігурують у цій справі, відсторонили від роботи.

Екскерівнику Держрезерву оголосили підозру

22 травня САП і НАБУ повідомили про підозру колишньому керівнику Державного агентства з управління резервами України та ще трьом фігурантам.

Слідство каже, що учасники схеми заволоділи грошима державного підприємства, що перебуває у сфері управління Держрезерву. Такі дії призвели до 36 млн грн збитків державі. Ці кошти учасники схеми переводили в готівку та розпоряджалися ними на власний розсуд.

Українські дрони атакували нафтовий термінал «Шесхаріс»

У ніч проти 23 травня країнські дрони атакували нафтовий термінал «Шесхаріс» і нафтобазу «Грушова» в Новоросійську. На обʼєктах спалахнули пожежі.

«Шесхаріс» — один з найбільших російських нафтових терміналів, розташований на Чорному морі. Через нього проходить до 75 млн тонн нафти щороку. Нафтобаза «Грушова» входить до комплексу «Шесхаріс» і є одним з найбільших резервуарних комплексів на півдні РФ. Резервуари вміщують 1,2—1,4 млн кубометрів.

У Новоросійську дрони також атакували фрегат «Адмірал Ессен» і ракетоносій проєкту 1239.

Росіяни масовано атакували Україну та вдарили «Орєшніком»

У ніч на 24 травня російські війська запустили по Україні 690 засобів повітряного нападу — 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. «Орєшніком» росіяни поцілили по Білій Церкві.

Влучання 16 ракет та 51 ударного БпЛА зафіксували в 54 місцях, падіння уламків дронів — у 23 місцях. Зокрема, під масованим ударом був Київ (там постраждали понад 80 людей, є загиблі).

Під час ударів по столиці росіяни пошкодили посольство Азербайджану і вдарили по будинку посла Албанії в Україні Ернала Філо. Також було пошкоджено низку памʼяток архітектури.