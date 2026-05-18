Стало відомо, хто очолить збірну України з футболу замість Сергія Реброва

Новим тренером збірної України з футболу замість Сергія Реброва став Андреа Мальдера. Це вперше збірну України очолив іноземний тренер.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Мальдера працював асистентом головного тренера в «Мілані» (Італія), «Брайтоні» (Англія) і «Марселі» (Франція). Тренером Мальдера працює вже 20 років, але ще ніколи не очолював якусь команду самостійно.

Для Мальдери це вже другий період роботи зі збірною України. Вперше він працював з національною командою в статусі помічника Андрія Шевченка в період з 2016-го по 2021 рік. Після того, як контракт Шевченка з УАФ добіг кінця, він також залишив збірну.

У 2019 році, коли Україна виграла свою групу кваліфікації на Євро-2020, Мальдера на честь цього зробив татуювання з гербом і прапором України.