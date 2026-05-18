Стало відомо, хто очолить збірну України з футболу замість Сергія Реброва

Новим тренером збірної України з футболу замість Сергія Реброва став Андреа Мальдера. Це вперше збірну України очолив іноземний тренер.
Про це повідомила Українська асоціація футболу.
Мальдера працював асистентом головного тренера в «Мілані» (Італія), «Брайтоні» (Англія) і «Марселі» (Франція). Тренером Мальдера працює вже 20 років, але ще ніколи не очолював якусь команду самостійно.
Для Мальдери це вже другий період роботи зі збірною України. Вперше він працював з національною командою в статусі помічника Андрія Шевченка в період з 2016-го по 2021 рік. Після того, як контракт Шевченка з УАФ добіг кінця, він також залишив збірну.
У 2019 році, коли Україна виграла свою групу кваліфікації на Євро-2020, Мальдера на честь цього зробив татуювання з гербом і прапором України.
- Попередній головний тренер збірної Сергій Ребров пішов з посади наприкінці квітня. Він очолював збірну з 2023 року та провів разом з нею 34 матчі. Саме під його керівництвом «синьо-жовті» пробилися на Євро-2024 через плейоф кваліфікації.