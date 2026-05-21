Reuters: Верховний лідер Ірану заборонив вивозити з країни збагачений уран — цього вимагали США, щоб завершити війну

Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї наказав не вивозити з країни запаси урану, збагаченого майже до рівня, необхідного для створення ядерної зброї. Така позиція може ускладнити мирні переговори зі США.

Про це Reuters повідомили два високопоставлені іранські джерела.

Іранське керівництво вважає, що передача урану за кордон зробить країну більш вразливою до майбутніх атак США та Ізраїлю, кажуть джерела агентства.

Ізраїльські чиновники раніше заявляли Reuters, що президент США Дональд Трамп нібито запевнив Ізраїль: будь-яка мирна угода має передбачати, що з Ірану вивезуть запаси високозбагаченого урану, який можуть використати для створення ядерної зброї.

Ізраїль, США та інші західні країни вже давно звинувачують Іран у прагненні створити ядерну зброю. Вони вказують на рішення Ірану збагачувати уран до 60% — рівня, що значно перевищує цивільні потреби й наближається до 90%, необхідних для створення зброї. Іран заперечує, що прагне створити ядерну зброю.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляв, що не вважатиме війну завершеною, доки Іран не позбудеться запасів збагаченого урану, не припинить підтримку союзних угруповань і не ліквідує свою програму балістичних ракет.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

21 квітня Трамп написав, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писав із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.

Попри це 8 травня Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах. Але про зрив поки що не йдеться.