Новини

Міндіч подав позов до суду проти Зеленського — вимагає скасувати введені проти нього санкції

Автор:
Світлана Кравченко
Дата:

Українська правда

Бізнесмен Тимур Міндіч вимагає через суд визнати протиправними та скасувати санкції проти нього.

Про це свідчать дані, оприлюднені на порталі «Судова влада України».

Відповідачем у позові, який зареєстрували ще 14 травня, вказаний президент України Володимир Зеленський. Третіми особами фігурують Кабінет Міністрів, Рада національної безпеки і оборони, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Касаційний адміністративний суд призначив позовну заяву до розгляду.

У листопаді 2025 року Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча й Олександра Цукермана на три роки. Обидва фігурують у справі «Мідас» про корупцію в «Енергоатомі» під кодовими іменами «Карлсон» і «Шугармен».

Що відомо про справу «Мідас»

10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, учасники схеми змушували контрагентів «Енергоатому» платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Окрім Міндіча і Цукермана, у справі фігурують:

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці.

У грудні Міндіча в Ізраїлі знайшли журналісти «Української правди». Тоді справу проти себе він називав «крутою медіаатакою». А в лютому Міндіч заявив, що готовий повернутись в Україну і потрапити в СІЗО, «якщо буде чесна застава».

Наприкінці березня Офіс генерального прокурора відправив до Міністерства юстиції Ізраїлю запит на екстрадицію Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Згодом Міндічу повідомили ще одну підозру — у легалізації 460 мільйонів гривень, отриманих, зокрема, у межах справи «Мідас», на елітному будівництві під Києвом разом з іншими фігурантами, серед яких Олексій Чернишов і екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак. 14 травня Єрмака відправили під варту з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Через 4 дні заставу внесли, і він вийшов із СІЗО.