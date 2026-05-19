Al Arabiya: Іран хоче передати збагачений уран Росії в межах мирної угоди зі США

У межах мирної угоди зі США Іран згоден заморозити свою ядерну програму, але не ліквідувати. А збагачений уран країна хоче передати замість Штатів Росії.

Про це пише Al Arabiya.

Медіа посилається на виток з іранських пропозицій, які 17 травня передав США Пакистан — країна є переговорником у мирному процесі.

За даними Al Arabiya, Іран вимагає тривалого багатоетапного перемирʼя з політичним формулюванням, яке дозволило б Тегерану «зберегти лице».

Іран пропонує поступово відкрити рух Ормузькою протокою за участю Пакистану та Оману як гарантів. Від компенсації за збитки, нанесені атаками США та Ізраїлю, Іран готовий відмовитись, але хоче економічних поступок.

США своєю чергою погодились зняти нафтові санкції з Ірану, стверджує Tasnim. Джерела Al Arabiya цю інформацію вирішили не коментувати.

Іранське джерело зазначило, що США проявили гнучкість, дозволивши Ірану продовжувати обмежену мирну ядерну діяльність під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії. При цьому наразі Вашингтон погодився розморозити лише чверть іранських активів за поетапним графіком. Співрозмовник медіа додав, що Тегеран зажадав від Вашингтона переглянути обидві позиції.

Що стосується найбільш суперечливих питань, таких як ядерна програма та збагачення урану, то їх відклали на наступні раунди переговорів.

Американський в коментарі Axios заявив, що нова пропозиція містить незначні покращення у порівнянні з попередньою. За його словами, цього недостатньо для мирної угоди.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де знаходяться бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протокучерез морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

21 квітня Трамп написав, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писав із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.

Попри це 8 травня Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах. Але про зрив поки що не йдеться.