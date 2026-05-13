CNN: Ізраїль побоюється, що Трамп укладе з Іраном «погану угоду», бо втомиться від переговорів

Ізраїль стурбований тим, що президент США Дональд Трамп може укласти з Іраном угоду, не вирішивши деяких ключових питань, які спонукали дві країни розпочати війну.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

За словами джерел, Ізраїль розглядатиме війну як незавершену, якщо сторони укладуть угоду, яка частково збереже ядерну програму Ірану, оминувши при цьому питання балістичних ракет і підтримки проксі-груп у регіоні.

«Головне занепокоєння полягає в тому, що Трамп втомиться від переговорів і укладе угоду з поступками в останню хвилину», — повідомило одне ізраїльське джерело.

Хоча американські посадовці запевнили Ізраїль, що питання запасів високозбагаченого урану в Ірані буде вирішено, джерело CNN зазначило, що очевидне виключення з переговорів питань балістичних ракет та мережі проксі-організацій Тегерану «є серйозною проблемою».

До того ж, послаблення економічного тиску на Іран може стабілізувати режим і забезпечити йому приплив грошей.

CNN зазначає, що ці побоювання підкреслюють розбіжність у поглядах між президентом США, який, схоже, не бажає відновлювати війну, та премʼєром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, який побоюється, що вона закінчиться без досягнення всіх початкових цілей.

Високопоставлений ізраїльський чиновник сказав CNN, що Ізраїль залишається в стані підвищеної готовності на випадок зриву переговорів.

«Ми тримаємо руку на пульсі. Ми будемо раді, якщо угоди не буде, ми будемо раді, якщо блокада Ормузу триватиме, і ми будемо раді, якщо Іран отримає ще кілька ударів»,— сказав він, додавши, що остаточне рішення залишається за Трампом.

Інше джерело, обізнане з ходом переговорів, повідомило, що США та Ізраїль продовжують узгоджувати потенційні військові плани щодо Ірану, включаючи удари по енергетичних об’єктах та інфраструктурі, а також убивства іранського керівництва, у разі провалу переговорів.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».

21 квітня Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писав із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.

Попри це 8 травня Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах. Але про зрив поки що не йдеться.