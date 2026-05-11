Іран передав відповідь на пропозиції США про припинення війни, Трамп назвав її «неприйнятною»

Новини

Іран через посередників у Пакистані передав багатосторінкову відповідь на останню пропозицію США щодо завершення війни, виклавши власні умови.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За даними видання, Іран не погодився виконати ключову вимогу Вашингтону щодо майбутнього іранської ядерної програми та запасів високозбагаченого урану. Натомість Іран пропонує припинити бойові дії та готовий поступово відкривати Ормузьку протоку для комерційного судноплавства у міру зняття американцями блокади іранських портів.

Ядерні питання пропонують обговорювати окремо протягом наступних 30 днів. За словами WSJ, Іран готовий частково розбавити свої запаси високозбагаченого урану, а решту — передати третій країні. Водночас Тегеран вимагає гарантій, що цей уран повернуть у разі провалу переговорів або виходу США з угоди в майбутньому.

Також Іран заявив про готовність тимчасово призупинити збагачення урану, але на менший термін, ніж запропонований США. Водночас Тегеран відкинув вимогу демонтажу своїх ядерних об’єктів.

Іранське інформаційне агентство Tasnim, пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції, пише, що Тегеран також вимагав скасувати санкції США на продаж нафти та розморозити іранські активи за кордоном.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ознайомився з відповіддю Ірану і назвав її «повністю неприйнятною». Трамп не уточнив, що саме містилося у тексті.

«Я щойно прочитав відповідь так званих представників Ірану. Мені вона не подобається — АБСОЛЮТНО НЕПРИЙНЯТНА! Дякую за вашу увагу до цього питання», — написав Трамп у Truth Social.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».

21 квітня Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писав із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.

Попри це 8 травня Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах. Але про зрив поки що не йдеться.