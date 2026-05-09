CNN: Новий верховний лідер Ірану переховується після поранення, але продовжує впливати на хід війни та переговори зі США

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї продовжує впливати на воєнну стратегію країни та переговори зі США, попри поранення й ізоляцію.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американську розвідку.

За даними телеканалу, які саме повноваження зараз має Хаменеї — невідомо, однак він, імовірно, впливає на те, як Іран веде переговори про припинення війни зі США.

Хаменеї не зʼявлявся на публіці відтоді, як отримав поранення внаслідок атаки США та Ізраїлю по Ірану. Американська розвідка не може підтвердити його місцеперебування. За даними джерел, він не користується електронними засобами звʼязку та спілкується лише через курʼєрів і особисті зустрічі. Усе це через те, що Хаменеї досі потребує медичної допомоги після сильних опіків обличчя, руки, тулуба і ноги.

Водночас високопосадовець з офісу верховного лідера Ірану заявив, що Хаменеї нібито «повністю здоровий». За його словами, він отримав легкі травми стопи та попереку, а також поранення вуха уламком.

У США вважають, що іранський режим залишається розколотим, а реальну владу можуть утримувати командири Корпусу вартових ісламської революції та спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф.

Попри американські та ізраїльські удари, розвідка США вважає, що Іран зберіг значну частину своїх військових можливостей. За оцінками, дві третини ракетних установок країни могли пережити удари, а економіка Ірану здатна витримати ще до чотирьох місяців американської блокади.

Адміністрація президента Дональда Трампа продовжує наполягати на дипломатичному завершенні конфлікту. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що іранська система влади зараз «дуже роздроблена і дисфункціональна», що ускладнює переговори.

Водночас у Білому домі заявляють, що Іран слабшає через військову блокаду та внутрішні суперечності, а США мають «усі козирі» у переговорах щодо завершення війни та ядерної програми Тегерану.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».

21 квітня Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писав із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.

Попри це, 8 травня Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах. Але про зрив поки що не йдеться.