Іран запустив ракети по ОАЕ. Через це зросли ціни на нафту

Міністерство оборони Обʼєднаних Арабських Еміратів написало в X, що чотири ракети летіли з Ірану в бік країни. Збройні сили ОАЕ перехопили три з них, а остання впала в море.

Влада емірату Фуджейра написала про пожежу на території нафтових промислових об’єктів, що виникла через іранський безпілотник. Команди цивільної оборони емірату намагаються загасити полумʼя.

Вдень іранське інформаційне агентство Fars, повʼязане з Корпусом вартових ісламської революції, передало повідомлення Збройних сил про запуск крилатих ракет і дронів, щоб попередити американські есмінці, які намагалися наблизитися до Ормузької протоки з вимкненими радарами.

Ще раніше інше повʼязане з КВІР медіа Tasnim написало, що КВІР атакував ракетами американський есмінець і танкер, який дозаправляв його в Аравійському морі, — на обох кораблях почалась сильна пожежа. Збройні сили США заперечили цю заяву.

Через повідомлення про атаки зросли ціни на енергоносії. Нафту марки Brent зараз продають майже за $115 за барель.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».

21 квітня Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писав із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.