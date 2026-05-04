США починають операцію для виведення нейтральних суден з Ормузької протоки

США 4 травня почитнають гуманітарну операцію з виведення суден, що застрягли в Ормузькій протоці.

Про це заявив Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США оголосив про старт операції під назвою «Проєкт Свобода», яка має допомогти суднам нейтральних країн залишити протоку. За словами Трампа, до Вашингтону звернулися держави з усього світу з проханням убезпечити вихід їхніх кораблів.

Трамп назвав ініціативу гуманітарним кроком і зазначив, що до неї долучаються також країни Близького Сходу, зокрема Іран. США пообіцяли супроводжувати судна разом з екіпажами, щоб гарантувати їхню безпеку.

Президент підкреслив, що на частині кораблів закінчуються запаси їжі та необхідних ресурсів для нормальних умов перебування екіпажів. Він також попередив: у разі перешкоджання операції США «реагуватимуть рішуче».

Центральне командування США повідомило, що військова підтримка включатиме есмінці з керованими ракетами, понад 100 літаків, безпілотні платформи і близько 15 тисяч військових. Операція має розпочатися вранці 4 травня.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».

21 квітня Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писав із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.