Медіа: Іран пропонує США розвʼязати всі питання за місяць і остаточно завершити війну. План містить три етапи

Останній мирний план, який Іран передав Сполученим Штатам, пропонує розвʼязати питання між країнами протягом 30 днів і остаточно завершити війну.

Про це пишуть Associated Press з посиланням на заяви в іранських медіа та катарська Al Jazeera з посиланням на джерела.

Про те, що Іран передав нову пропозицію, стало відомо 2 травня, тоді ж президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає її, але висловив сумнів, що вона призведе до угоди. Трамп написав у Truth Social, що «вони ще не заплатили достатньо велику ціну за те, що вони зробили з людством і світом протягом останніх 47 років», тобто з часів Ісламської революції.

Іранські агентства Nour News та Tasnim, повʼязані з Корпусом вартових ісламської революції, написали, що пропозиція з 14 пунктів містить таке:

США скасують усі санкції проти Ірану;

США припинять морську блокаду іранських портів;

США виведуть війська з регіону;

будуть зупинені всі бойові дії, включно з атаками Ізраїлю по ліванській «Хезболлі».

Al Jazeera пише, що план передбачає три етапи:

Перший — Ормузьку протоку поступово відкриють, а США знімуть блокаду іранських портів. Тегеран візьме на себе відповідальність за боротьбу з морськими мінами.

Другий — Іран зможе збагачувати уран до рівня 3,6% (щоб стоворити ядерну зброю, потрібно понад 90%) та не буде накопичувати його запаси. США поступово скасовуватимуть санкції проти Ірану.

Третій — Іран розпочне стратегічний діалог з арабськими сусідами, щоб побудувати систему безпеки, яка охоплюватиме весь Близький Схід.

Ядерна програма Ірану та його збагачений уран залишаються ключовим питанням у перемовинах між Іраном і США. 2 травня Reuters з посиланням на високопоставленого іранського чиновника писав, що Іран пропонував відкласти переговори щодо ядерної програми, щоб спершу досягти деескалації.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».

21 квітня Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писав із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.