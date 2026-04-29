Пентагон: Війна з Іраном коштувала США $25 млрд

Джул Герст, який виконує обовʼязки фінансового контролера в Пентагоні, заявив, що війна США проти Ірану коштувала їм $25 мільярдів. Це перша офіційна оцінка американських витрат на цю війну.

Його слова передає Reuters.

За шість місяців до виборів у Конгрес Демократична партія намагається повʼязати непопулярну війну в Ірані з питанням доступності коштів. Герст повідомив законодавцям Комітету з питань збройних сил Палати представників, що більшу частину цих грошей витратили на боєприпаси.

Він не уточнив, що включала ця оцінка витрат і чи врахувала вона прогнозовані витрати на відновлення і ремонт інфраструктури баз на Близькому Сході, пошкоджених під час війни. У березні джерело повідомило Reuters, що перші шість днів війни, за оцінками Білого дому, коштували Сполученим Штатам щонайменше $11,3 мільярда.

Витрати на війну у $25 мільярдів дорівнюють усьому бюджету NASA на цей рік.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».

21 квітня Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії.