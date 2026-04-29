Bloomberg: У ЄС розглядають податкові зміни як умову траншу для України на €8,4 млрд

Європейська комісія обговорює податкові зміни як умову для траншу у €8,4 млрд макрофінансової допомоги — він є частиною кредиту від ЄС на €90 мільярдів. Україна очікує отримати цей транш вже у цьому році.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Пропозиція, яка також є умовою кредиту від Міжнародного валютного фонду (МВФ), передбачає: компанії з річним доходом понад 4 млн грн зобов’яжуть платити ПДВ. Поки що ці компанії в Україні працюють у пільговому режимі та сплачують мінімальну ставку в 5% від доходу.

Кредит на €90 мільярдів від ЄС

У грудні 2025 року лідери ЄС схвалили рішення надати Україні кредит на €90 мільярдів у 2026—2027 роках. 11 лютого Європейський парламент підтримав це рішення.

Тривалий час Угорщина блокувала кредит Україні через зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба». Україна пояснювала, що це сталось через російські атаки, але Угорщина й Словаччина вважали, що трубопровід не пошкоджений.

Зрештою, у березні Україна погодилась на допомогу ЄС, щоб відремонтувати трубопровід «Дружба», а 21 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що ремонт завершений. Вранці 22 квітня на українській ділянці нафтопроводу почали підвищувати тиск і заповнювати систему нафтою, а 23 квітня Словаччина вже отримала перші поставки.

Врешті 23 квітня Рада Європейського Союзу затвердила кредит для України на €90 мільярдів і 20-й пакет санкцій проти Росії. Перший транш очікується вже у цьому кварталі — він піде на дрони.