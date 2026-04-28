Кім Чен Ин підтвердив, що військові КНДР, які воюють на боці РФ, мають вчиняти самогубство, щоб уникнути полону

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив політику, за якою військові КНДР мають вчиняти самогубство на полі бою, щоб уникнути потрапляння в полон на війні РФ проти України.

Про це Кім заявив на відкритті меморіалу загиблим північнокорейським військовим у Пхеньяні, передає Bloomberg.

Під час виступу лідер КНДР згадав солдатів, які «без вагань» підривали себе, щоб «захистити велику честь». За його словами, вони «не очікували жодної винагороди», але здійснили «видатні подвиги». Кім назвав їхні дії «героїчною смертю».

За даними південнокорейських і західних розвідок, після підписання у 2024 році військового пакту між КНДР і РФ Пхеньян відправив щонайменше 10 тисяч військових і десятки тисяч контейнерів зі зброєю для підтримки російської війни проти України.

З того часу в мережі почала зʼявлятися інформація про те, що військовим наказували покінчити з життям у разі загрози полону. Загалом станом на вересень 2025 року, за даними південнокорейської розвідки, на війні РФ загинули вже майже дві тисячі військових Північної Кореї.

Союз Росії та КНДР

Ще 4 січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

Перші солдати КНДР прибули на фронт воювати за Росію проти України ще в жовтні 2024 року, тоді йшлося про 12 тисяч людей. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.

Спершу обидві сторони це заперечували, проте 26 квітня 2025 року Росія уперше офіційно визнала участь військових із КНДР у війні проти України. Через два дні КНДР підтвердила, що її військові беруть участь у повномасштабній війні, зокрема воюють на Курському напрямку.

У липні 2025 українська розвідка зазначала, що Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військових, які воюють на боці Росії, і додатково відправити від 25 до 30 тисяч солдатів на допомогу Москві.

А 27 квітня 2026 року у столиці Північної Кореї, Пхеньяні, відкрили меморіальний музей, присвячений північнокорейським солдатам, які брали участь у війні проти України на боці Росії.