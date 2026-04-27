Axios: Іран передав США новий мирний план. Пропонують продовжити перемирʼя, а ядерне питання відкласти на потім

Іран передав США нову пропозицію щодо мирного процесу. За нею сторони мають відкрити Ормузьку протоку та припинити бойові дії — продовжити перемирʼя на тривалий період, або остаточно домовитись про припинення війни. Переговори щодо ядерної програми пропонують відкласти на пізніший етап.

Про це пише Axios з посиланням на американського чиновника і ще на два джерела.

Дипломатія зайшла в глухий кут, а іранське керівництво розділилося в думках, які ядерні поступки мають бути на столі переговорів. Ця пропозиція дозволить обійти це питання та швидше досягти угоди.

Але зняття блокади Ормузької протоки та припинення війни позбавить президента США Дональда Трампа впливу в будь-яких майбутніх переговорах щодо двох основних воєнних цілей США: вилучити іранські запаси збагаченого урану та домогтися того, щоб Іран призупинив будь-яке збагачення.

За словами трьох американських чиновників, очікується, що Трамп проведе у понеділок ситуаційну зустріч щодо Ірану зі своєю командою з національної безпеки та зовнішньої політики. Одне джерело повідомило, що команда Трампа обговорить глухий кут у переговорах та можливі наступні кроки.

Одне джерело повідомило, що на вихідних 26—27 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі чітко дав зрозуміти пакистанським, єгипетським, турецьким та катарським посередникам, що в іранському керівництві немає консенсусу щодо того, як реагувати на вимоги США щодо ядерної програми.

Напередодні, 26 квітня в інтервʼю Fox News Трамп дав зрозуміти, що хоче продовжити морську блокаду проти кораблів, які прямують до чи з портів Ірану, сподіваючись, що це змусить Тегеран поступитися протягом наступних кількох тижнів.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».

21 квітня Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції і закінчать дискусії.