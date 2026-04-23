Трамп наказав військовим знищувати всі іранські судна, які мінують Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп наказав американським військовим «стріляти і вбивати» будь-який човен, який розкидає міни в Ормузькій протоці.

Про це він написав у себе в Truth Social.

«Я наказав Військово-морським силам США знищувати будь-які судна — навіть малі човни, — які ставлять міни в водах Ормузької протоки. Ніяких вагань. Зазначу, що всі 159 іранських військових кораблів уже лежать на дні моря», — ідеться у дописі Трампа.

Він також додав, що зараз американські тральщики «розчищають протоку», і віддав наказ пришвидшити їхній темп утричі.

«Ми повністю контролюємо Ормузьку протоку. Жодне судно не може увійти чи вийти без дозволу ВМС США. Вона [протока] «наглухо запечатана», поки Іран не буде готовий укласти УГОДУ!!!!» — написав американський президент в іншому дописі у Truth Social.

США почали розмінування Ормузької протоки, щоб відновити судноплавство після війни з Іраном, ще 11 квітня. Тоді New York Times з посиланням на американських чиновників писало, що Іран не відкриває Ормузьку протоку, бо не може знайти власні міни.

Війна на Близькому Сході і закриття Ормузької протоки

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Через два дні США перехопили вантажне судно Touska під іранським прапором в Оманській затоці, що намагалося прорвати морську блокаду. Тоді військові США вперше після початку морської блокади висадились на корабель.

19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».

Уже 21 квітня Трамп написав, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції і закінчать дискусії.