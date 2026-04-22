США витратили на війні проти Ірану половину ракет до систем THAAD і Patriot

Американські збройні сили значно вичерпали свої запаси основних ракет під час війни з Іраном. Якщо найближчими роками спалахне новий конфлікт, США може не вистачити боєприпасів.

Про це CNN розповіли джерела, обізнанні з останніми оцінками запасів Пентагону.

За останні сім тижнів війни, згідно з аналізом Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські збройні сили витратили щонайменше 45% своїх запасів високоточних ракет і принаймні половину запасів ракет THAAD і ракет-перехоплювачів системи ППО Patriot. За словами джерел, ці цифри майже повністю збігаються із секретними даними Пентагону про запаси США.

Співрозмовники CNN також кажуть, що американці витратили приблизно 30% арсеналів ракет Tomahawk, понад 20% далекобійних ракет класу «повітря — поверхня» і майже 20% ракет SM-3 та SM-6. Щоб відновити ці запаси, потрібно близько чотирьох-пʼяти років.

Розрахунки про виснажені запаси різко контрастують з недавніми заявами президента Дональда Трампа про те, що США нібито не відчувають нестачі зброї — навіть попри те, що він сам просив додаткове фінансування на ракети через війну з Іраном.

У коментарі журналістам головний речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що військові «мають усе необхідне для виконання вказівок у час і в місці, обраних президентом».

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. 21 квітня Трамп продовжив перемирʼя до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії.