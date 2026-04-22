Axios: США чекають, що сьогодні лідер Ірану дасть відповідь на пропозицію про врегулювання війни

США очікують, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї 22 квітня дасть остаточну відповідь на останню пропозицію про врегулювання війни.

Про це пише Axios із посиланням на американські та регіональні джерела.

За словами співрозмовників, іранські переговірники чекають на зелене світло від Хаменеї. Саме тому Штати оголосили про продовження перемирʼя.

Тим часом Махді Мохаммаді, радник з національної безпеки спікера парламенту Ірану та головного переговірника Мохаммеда Багера Галібафа, заявив, що продовження припинення вогню «не має сенсу», бо «сторона, що програла, не може диктувати умови».

«Продовження облоги не відрізняється від бомбардування, і на це слід відповісти військовими діями. До того ж продовження припинення вогню з боку Трампа точно означає виграш часу для несподіваного удару. Час брати ініціативу у свої руки належить Ірану», — йдеться в його пості в Х.

Керівництво Ірану останніми днями веде інтенсивні внутрішні дебати про те, як продовжувати переговори з адміністрацією Трампа, кажуть співрозмовники Axios. Цивільні лідери Ірану, включно з Галібафом і міністром закордонних справ Аббасом Арагчі, виступили за продовження переговорів. Однак командувач КВІР генерал Ахмад Вахіді та його заступники відмовилися запропонувати поступки та виступили проти переговорів, поки триває морська блокада.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».