Медіа: Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» хоче відновити «Північний потік» — щоб отримувати газ з Росії

Німецька ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» хоче відновити роботу російського газопроводу «Північний потік».

Про це пише Welt з посиланням на внутрішній позиційний документ, який парламентська фракція АдН представила на зустрічі в Котбусі. Документ став доступний інформаційному агентству AFP.

У документі зазначається: «Ми будемо надалі диверсифікувати постачання газу та нафти в інтересах Німеччини, уникатимемо нової залежності від імпорту та забезпечимо введення в експлуатацію існуючих маршрутів постачання, таких як газопровід «Північний потік».

Окрім відновлення роботи «Північного потоку», «Альтернатива для Німеччини» хоче відновити роботу атомної енергетики в Німеччині, продовжувати використовувати вугілля та газ і відкидає поступову відмову від викопного палива.

Також АдН хоче припинити субсидії на вітрову і сонячну енергетику та скасувати низку законів, що стосуються енергетики, — про відновлювані джерела енергії, про захист клімату та про вимоги до землекористування для вітрової енергетики.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії та підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії. Того ж місяця польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова — до Німеччини. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують Журавльову, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України».

19 листопада Верховний суд Італії підтримав рішення про екстрадицію Сергія Кузнєцова в Німеччину. Зокрема, суд не знайшов доказів на користь функціонального імунітету Кузнєцова як українського військового. Однією з причин стало те, що жодний український орган офіційно не визнав підрив «Північних потоків» військовою операцією.

У листопаді уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листа до італійського суду, в якому вперше від імені держави визнав, що на момент вибухів на «Північних потоках» Кузнєцов служив у Збройних силах України.

27 листопада Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини. Наступного дня його заарештували. Пізніше адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук повідомив «Бабелю», що в німецькій тюрмі до українця ставляться гірше, ніж в італійській.