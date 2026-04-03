Лідер перевороту в Мʼянмі, який розпочав громадянську війну, став президентом

Генерал Мін Аун Хлайн, який у 2021 році очолив державний переворот у Мʼянмі, офіційно став президентом країни.

Про це пише BBC.

Сьогодні новообраний парламент обрав Хлайна наступним президентом. Генерал вже пішов у відставку з посади командувача Збройними силами, як того вимагає Конституція, перш ніж він зможе обійняти посаду президента.

Парламент, який зібрався вперше після державного перевороту, наповнений прихильниками Хлайна. З огляду на те, що Збройним силам гарантована чверть місць, а власна партія військових USDP здобула майже 80% решти місць на виборах, які експерти вважають сфальсифікованими, такий результат був заздалегідь визначений.

Військові, ймовірно, домінуватимуть у новому уряді після його формування. Мін Аунг Хлайн подбав про те, щоб на посаді головнокомандувача Збройних сил його замінив вірний соратник — генерал Є Він У, прихильник жорсткого курсу, який має репутацію жорстокої людини.

Він також створив нову консультативну раду, яка матиме вищу владу в цивільних і військових справах. Таким чином він гарантував, що навіть знявши військову форму, не втратить своєї влади.