Литва припинила розслідувати пошкодження кабелів у Балтійському морі

Генпрокуратура Литви припинила досудове розслідування в справі про пошкодження підводних оптоволоконних кабелів у Балтійському морі, які зʼєднували Литву та Швецію.

Про це повідомляє LRT з посиланням на заяву Генпрокуратури.

Пошкодження кабелів сталося в листопаді 2024 року. Тепер розслідування припинили, бо прокурори встановили — Литва не зазнала жодної шкоди, оскільки кабелі були пошкоджені на морському дні у водах економічної зони Швеції.

У Генпрокуратурі заявили, що висновок зробили після визначення точних місць інциденту. Справу продовжують розслідувати у Швеції та Фінляндії.

Обриви кабелів у Балтійському морі

Між Фінляндією та Німеччиною 18 листопада 2024 року обірвався підводний телекомунікаційний кабель, який проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями.

Згодом стало відомо про обрив кабелю звʼязку між Литвою та Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів.

У Німеччині одразу заявили, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака. Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3.

На Різдво, 25 грудня, обірвався підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією. Під час цього інциденту над ним проходили два кораблі. Фінська поліція припускає, що до цього причетне судно Eagle S, яке прямувало з Росії до Єгипту.

Вранці 26 січня 2025 року в Балтійському морі стався обрив підводного волоконно-оптичного кабелю, який належить Латвійському радіо (LVRTC). Згодом Норвегія на запит Латвії заарештувала норвезьке судно Silver Dania з повністю російським екіпажем, яке підозрювали в причетності до інциденту. Однак поліція не знайшла доказів, що могли б повʼязати Silver Dania з обривом, і відпустила його.

8 лютого у винятковій економічній зоні Фінляндії обірвався російський кабель. На тлі інцидентів НАТО створить нову місію «Балтійський вартовий», що патрулюватиме найважливіші райони Балтійського моря.

Наприкінці січня 2025 року в Балтійському морі знову стався обрив підводного волоконно-оптичного кабелю, який належить Латвійському радіо (LVRTC), а наприкінці лютого — між Фінляндією та Німеччиною, імовірно, також.

Авторка: Вероніка Довганюк