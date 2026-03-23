Підрив «Північних потоків». У Німеччині проти українця Сергія Кузнєцова подали новий «екзотичний» позов — через ріст цін на газ

Проти українського військового Сергія Кузнєцова в Німеччині подали новий «екзотичний» позов і змінили кваліфікацію справи по «Північних потоках».

Про це «Бабелю» повідомив адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук.

Раніше німецька прокуратура підозрювала Кузнєцова за трьома статтями Кримінального кодексу — саботаж, направлений проти конституційних основ; вчинення вибуху; руйнування будівельних споруд, а саме — мостів, гребель, залізниці тощо.

Тепер залишилося «вчинення вибуху» і «руйнування будівельних споруд» і додалася кваліфікація за статтею 316b Кримінального кодексу Німеччини — «порушення роботи підприємств публічного забезпечення», оскільки обидва газопроводи були виведені з ладу і позбавлені свого цільового призначення — транспортування газу з Росії до Німеччини. Але, за словами Катеринчука, кваліфікація може змінюватись.

«Крім того, з’явився екзотичний позов від одного пенсіонера, який скаржиться на Сергія. Позивач каже, що через дії Кузнєцова тарифи на газ зросли на €112 на місяць. Він вимагає від Сергія сплатити €3 тисячі», — каже Катеринчук.

Він не виключає, що за цим позовом можуть стояти проросійські політичні сили Німеччини, наприклад AFD («Альтернатива для Німеччини»).

Катеринчук також повідомив, що попри судову заборону німецькі правоохоронці відібрали у Сергія зразки ДНК. Адвокати наполягають, що зразки були відібрані незаконно і без згоди Кузнєцова. Адвокати також звернулися до слідства із запитом про результати експертизи, але поки відповіді не отримали.

Підриви «Північних потоків» і Сергій Кузнєцов

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії та підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії. Того ж місяця польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова — до Німеччини. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України».

19 листопада Верховний суд Італії підтримав рішення про екстрадицію Сергія Кузнєцова в Німеччину. Зокрема, суд не знайшов доказів на користь функціонального імунітету Кузнєцова як українського військового. Однією з причин стало те, що жодний український орган офіційно не визнав підрив «Північних потоків» військовою операцією.

У листопаді уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листа до італійського суду, в якому вперше від імені держави визнав, що на момент вибухів на «Північних потоках» Кузнєцов служив у Збройних силах України.

27 листопада Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини. Наступного дня його заарештували. Пізніше адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук повідомив «Бабелю», що в німецькій тюрмі до українця ставляться гірше, ніж в італійській.