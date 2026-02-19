Spiegel: У ЦРУ знали про план підриву «Північних потоків» і спершу підтримали його

Новини

Getty Images / «Бабель»

У 2022 році представники ЦРУ США зустрілися з українськими фахівцями з диверсій, які розповіли їм про план підриву газопроводів «Північний потік». Спершу американці його підтримали.

Про це пише Spiegel із посиланням на джерела в Україні.

За даними співрозмовників, перша зустріч представників ЦРУ та українських диверсантів відбулася на Подолі у 2022 році. Тоді американцям розповіли про плани підірвати газопроводи в Балтійському морі.

«Вони сказали нашим хлопцям, що це добре і спрацює», — цитує видання одне зі своїх джерел. Після першої зустрічі відбулися повторні переговори, під час яких українці отримали сигнал, що ЦРУ нібито може навіть допомогти фінансуванням.

Згодом німецьке слідство встановило, що США все ж змінили позицію та намагалися відмовити українців від реалізації плану, але безрезультатно. У ЦРУ заперечили обізнаність про підрив газопроводів.

Підриви «Північних потоків» і Сергій Кузнєцов

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії та підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії. Того ж місяця польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова — до Німеччини. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України».

19 листопада Верховний суд Італії підтримав рішення про екстрадицію Сергія Кузнєцова в Німеччину. Зокрема, суд не знайшов доказів на користь функціонального імунітету Кузнєцова як українського військового. Однією з причин стало те, що жодний український орган офіційно не визнав підрив «Північних потоків» військовою операцією.

У листопаді уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листа до італійського суду, в якому вперше від імені держави визнав, що на момент вибухів на «Північних потоках» Кузнєцов служив у Збройних силах України.

27 листопада Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини. Наступного дня його заарештували. Пізніше адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук повідомив «Бабелю», що в німецькій тюрмі до українця ставляться гірше, ніж в італійській.